Омск-Информ
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·Общество

Сейчас подобные работы проводят в селе Кайлы.
В Усть-Ишимском районе, который этой весной страдает от паводка, начали просушивать дома. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, для этого в район были доставлены тепловые пушки. После завершения работ по просушке здания дезинфицируют.
– Группа работает в селе Кайлы, далее отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово. Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Работу продолжаем, – отметил глава региона.
Напомним, с каждым днем уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. За сутки он понизился еще на 4 см и сейчас составляет 899 см. 
·Общество

Сейчас подобные работы проводят в селе Кайлы.
В Усть-Ишимском районе, который этой весной страдает от паводка, начали просушивать дома. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, для этого в район были доставлены тепловые пушки. После завершения работ по просушке здания дезинфицируют.
– Группа работает в селе Кайлы, далее отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово. Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Работу продолжаем, – отметил глава региона.
Напомним, с каждым днем уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. За сутки он понизился еще на 4 см и сейчас составляет 899 см. 