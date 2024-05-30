Сейчас уровень воды в Иртыше составляет уже 899 см. Понизился и уровень воды в Ишиме.

Сейчас уровень воды в Иртыше составляет уже 899 см. Понизился и уровень воды в Ишиме.

С каждым днем уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе продолжает снижаться. Так, за сутки он понизился еще на 4 см и сейчас составляет 899 см. Кроме того, на 13 см упал уровень воды и в Ишиме в районе села Орехово – 1384 см. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Как заверил Хоценко, уже сформированы бригады, которые приступят к санитарной обработке территорий, попавших в зону затопления, сразу, как только полностью уйдет вода.