Областной прокурор посетил сразу две строительные площадки: дом в границах улиц Тарская – Яковлева, а также объект на улице Химиков.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев и глава регионального Минстроя Александр Рашко проверили ход работ по строительству проблемных домов в границах улиц Тарская – Яковлева, а также улицы Химиков. Оба объекта начинали строить еще в 2000-х годах. Однако застройщики похитили средства дольщиков.
– В целях завершения возведения домов некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» заключены контракты с ООО «Строительные материалы Сибири» (по дому на ул. Тарская – Яковлева) и ООО ГК «ЭнергоСистемы» (по дому на ул. Химиков) на сумму около 1 млрд рублей и 300 млн рублей соответственно, – рассказали в прокуратуре.
В настоящее время готовность дома на ул. Тарская – Яковлева составляет 44 %, на Химиков – 86 %.