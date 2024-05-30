Для этого на тематическом форуме соберутся сотрудники органов власти, педагоги и общественные деятели.

Для этого на тематическом форуме соберутся сотрудники органов власти, педагоги и общественные деятели.

10 и 11 июня состоится форум «Омская область и соотечественники: 15 лет вместе». На нем обсудят адаптацию возвращающихся в регион соотечественников из зарубежных стран. Событие соберет сотрудников МВД, МИД РФ, Россотрудничества, органов власти Омской области и других регионов России, а также общественных деятелей, педагогов, студентов. Чиновники смогут обменяться мнениями и изучить опыт друг друга в вопросах интеграции вернувшихся россиян.

Омская область входит в топ-10 лидеров среди российских регионов по приему переселенцев.

– За последние 15 лет нами накоплен богатый опыт в реализации государственной программы переселения, действует эффективная система содействия социальной адаптации соотечественников. С 2009 года в регион приехали около 49 тысяч наших соотечественников. Мы хотим не только обменяться с коллегами опытом, но и обсудить актуальные вопросы в сфере миграционной политики с заинтересованными органами федеральной и региональной власти, – подчеркнула руководитель департамента по труду министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова.

Первый день форума пройдет в Азовском районе, где проведут круглый стол «Возможности адаптации и интеграции соотечественников из недружественных стран в российское общество в национальных муниципальных образованиях». Его участниками также станут представители Немецкого национального района Алтайского края.

На следующий день в омском Конгресс-холле пройдет заседание, на котором поговорят о том, как совершенствовать госпрограмму переселения и институт репатриации, рассмотрят возможности открытия предпринимательства и предоставления мер поддержки, оценят перспективы и направления молодежного сотрудничества и обсудят другие вопросы.