Впрочем, по словам мэра, это обычная ситуация для крупного города. Водителей бесплатно обучают и затем принимают на работу.

Впрочем, по словам мэра, это обычная ситуация для крупного города. Водителей бесплатно обучают и затем принимают на работу.

Мэр Омска Сергей Шелест на своей пресс-конференции рассказал о ходе транспортной реформы в городе. С 1 июля прошлого года изменились схемы движения 16 маршрутов, на которых работали автобусы малого класса. Это делалось, чтобы разгрузить центр от избытка маленьких автобусов.

– Но мы сразу говорили: если частные перевозчики захотят вернуться на старые маршруты, то они могут это сделать за счет смены своего парка. В итоге на пяти маршрутах появились автобусы среднего и большого класса. Кроме того, растет пассажиропоток, и появились новые прямые связи между улицами Маршала Жукова, Фрунзе, Булатова и другими районами города, – отметил Шелест.

В планах улучшить транспортную доступность улиц Попова и Студенческой и добавить дополнительные единицы транспорта на 1-ю Учхозную. Существует и кадровый дефицит – водителей автобусов не хватает.

– Мы этим вопросом занимаемся: увеличивается заработная плата, сегодня водитель пассажирского предприятия № 8 в среднем получает 72 тысячи рублей. Также вводим меры социальной поддержки, приглашаем водителей на бесплатное обучение, в том числе женщин, – добавил Шелест.

В ближайшее время на работу выйдут 40 водителей, прошедших бесплатное обучение.