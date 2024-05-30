Через месяц проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.

Через месяц проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.

Мэр Сергей Шелест рассказал о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными. Таким образом, стоимость проезда поднимется на 10 рублей.

– Мы не повышали стоимость проезда последние 5 лет, при этом рост экономически обоснованных тарифов на перевозку пассажиров ежегодно растет вследствие роста цен на ГСМ, запасные части, шины, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров и прочие статьи затрат. Если в 2019 году сумма компенсации перевозчикам составляла 900 млн рублей, то в 2021-м была 1,5 миллиарда, а в том году прогнозируется почти 3 млрд, – заявил мэр.

Градоначальник отметил, что с одним из платежных сервисов ведутся переговоры, чтобы омичи могли оплачивать проезд по картам со скидкой. Подробности о достигнутых договоренностях будут известны позже.