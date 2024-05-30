Омск-Информ
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·Образование

Оказалось, что в институте нарушен закон об образовании. Пришлось вмешаться транспортной прокуратуре.

Омская транспортная прокуратура проверила, как ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» исполняет закон об образовании.

Выяснилось, что локальные правовые акты образовательного учреждения не регламентировали порядок организации подготовки курсантов, отбора профильных организаций для прохождения практики. Кроме этого, поступившие в институт письменные обращения по вопросам прохождения курсантами практической подготовки были не рассмотрены.

Директору университета внесли представление. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

·Образование

Оказалось, что в институте нарушен закон об образовании. Пришлось вмешаться транспортной прокуратуре.

Омская транспортная прокуратура проверила, как ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» исполняет закон об образовании.

Выяснилось, что локальные правовые акты образовательного учреждения не регламентировали порядок организации подготовки курсантов, отбора профильных организаций для прохождения практики. Кроме этого, поступившие в институт письменные обращения по вопросам прохождения курсантами практической подготовки были не рассмотрены.

Директору университета внесли представление. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».