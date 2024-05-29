На юбилейном вечере театр принимал поздравления и награды от официальных лиц и друзей, состоялся первый показ спектакля «Омское время» (16+).

На юбилейном вечере театр принимал поздравления и награды от официальных лиц и друзей, состоялся первый показ спектакля «Омское время» (16+).

К 150-летию Омской драмы готовились около двух лет, и вот, наконец, наступила дата, которая считается днем рождения театра. Омичи не испугались непогоды – почетных гостей, артистов и режиссеров на красной дорожке встречали преданные зрители. На праздник прибыли народный артист России Николай Чиндяйкин, заслуженные артисты России Илона Бродская, Сергей Волков, Сергей Лысов, Валерий Скорокосов, Юрий Ицков, актеры Давид Бродский, Андрей Никитинских, Наталья Бороздина, Инга Матис, Мария Степанова. Супруги Бродские вышли, держа за руки свою дочь Кристину.

Значительную часть творческой биографии большинства вышеназванных людей занимает служение в Омской драме в разные годы.

На юбилей съехались и слетелись из разных уголков страны люди, связанные с театром, также среди приглашенных было много ветеранов и друзей Омской драмы. Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе – здесь не было ни одного случайного человека.

Юбилейный вечер начался с официальной части, которую открыл заместитель полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко. Он зачитал поздравительный адрес от имени полпреда Анатолия Серышева. А также поделился личной историей, с которой началась его любовь к Омской драме. 45 лет назад на него произвел неизгладимое впечатление спектакль «Лекарь поневоле» с Валерием Алексеевым.

– Каждый раз приезжая в Омск, я не перестаю удивляться, что билеты на спектакли драмы купить невозможно. Это самый лучший показатель качества работы. Я желаю самого главного – успехов и чтобы билеты было сложно купить, – поздравил уже от себя Олег Денисенко.

Поздравление от министра культуры России Ольги Любимовой было в форме видеообращения. Она отметила высокий уровень театра и пожелала коллективу бесконечного вдохновения, новых интересных проектов и полных залов.

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что Омская драма радует зрителей уже 150 лет, в зависимости от времени. А времена бывают разные.

– Сколько уже войн пережито, а это время, когда Омск был тыловым регионом, всегда обеспечивал фронт. Но, независимо от войн, Омская драма всегда работала. В этом зале собрались люди, которые творили, творят и будут творить вместе с нашей Омской драмой дальше. Хотел бы поприветствовать всех, сказать спасибо каждому за тот труд на благо развития самого старого в Омской области и одного из старейших в Сибирском округе, самого уважаемого театра, – поздравил Виталий Хоценко.

Он сообщил, что в регион обязательно приедет министр культуры РФ Ольга Любимова, а награды для артистов и режиссеров уже переданы в администрацию президента.

– В самое ближайшее время мы еще раз соберемся, чтобы вручить всем нашим актерам и режиссерам заслуженные награды. Я еще раз поздравляю всех с юбилеем, омское время идет вместе с Омской драмой, – завершил губернатор.

После этого он вручил золотую медаль «За особые заслуги перед Омской областью» директору театра Виктору Лапухину. А за высокое профессиональное мастерство и большие заслуги в развитии культуры почетной грамотой правительства Омской области награжден коллектив театра.

Следующим на сцену вышел директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Уточним, что Омская драма и Вахтанговский театр – побратимы.

– Я приехал к вам как младший брат, потому что Вахтанговскому театру в Москве 103 года, а вам 150. Мы навсегда связаны кровными узами с вашим театром, – подчеркнул Крок.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны во многом благодаря Омскому драматическому Вахтанговский театр сохранился. Здание в Москве было уничтожено, и часть труппы эвакуировалась в Омск. В течение 22 месяцев два театра делили по-братски одну сцену. Во время эвакуации родились великие спектакли, а у вахтанговцев появились дети. Важно, что вахтанговцы бережно хранят об этом периоде воспоминания и передают их из поколения в поколение.

– Счастлив в ваш юбилей быть с вами вместе в нашем родном любимом театре – Омской драме. Совсем скоро, в октябре, мы с радостью будем принимать с «Большими гастролями» ваш театр на сцене по адресу: ул. Арбат, 26. Желаю быть всегда молодыми, несмотря на то что вашему театру 150 лет. Будьте счастливы! – пожелал Кирилл Крок.

Он передал Виктору Лапухину поздравительный адрес за подписью председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

После этого начался спектакль «Омское время» в постановке заслуженных артистов России Сергея Волкова и Олега Теплоухова. День сегодняшний переплетался с прошлым, обыгрывались исторические вехи. Вспомнили ушедших актеров и режиссеров. Выразили благодарность всем сотрудникам театра.

Не обошлось без «капустных» номеров. На фоне видео многолетней давности на сцену, держась за руки, как детсадовцы, вышли Юрий Ицков и Сергей Волков. Они повторили номер «Мохнатый шмель» под взрывы смеха в зрительном зале.

Звучали актерские байки, было много воспоминаний – веселых и не очень. Было много песен, танцев, сценок. Наверняка надолго запомнится повтор танца Михаила Ульянова в исполнении Степана Дворянкина – это и дань уважения нашему великому земляку, и связь времен.

Напомнили актеры и значение выражения «семнадцатый тост». В актерской среде он означает тост за Омскую драму.

…«Омское время» пролетело незаметно, пришла пора прощаться. Тогда-то и подняли тот самый семнадцатый тост: присутствующих угостили шампанским. И конечно же, звучали овации, а всех, кто был на сцене, буквально завалили цветами.

Добавим, что юбилейные торжества продолжаются. На среду, 29 мая, запланировано открытие мемориальной доски легендарному директору Омской драмы Мигдаду Ханжарову. Вечером того же дня пройдет творческая встреча с народным артистом России Николаем Чиндяйкиным.

В четверг, 30 мая, будет повторен спектакль «Омское время». Произойдет это только один раз. Однако не стоит расстраиваться тем, кто не сумел приобрести билеты. Трансляцию юбилея можно будет увидеть на 12 канале 30 мая в 20:20.

Фото: Сергей Мельников