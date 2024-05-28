Омичка Надежда Фот приняла участие в шоу «Модный приговор». Ей подобрали три стильных образа.

Омичка Надежда Фот приняла участие в шоу «Модный приговор». Ей подобрали три стильных образа.

52-летняя омичка Надежда Фот стала участницей программы «Модный приговор» на Первом канале. Женщина работает тамадой и организовывает различные мероприятия. Семьи у нее нет, но к отношениям омичка готова.

Это и стало причиной участия в модном шоу. По мнению подруги Надежды, которая приехала на программу поддержать ее, найти долгие отношения женщине помогла бы смена образа.

Всего омичке подобрали три образа – комплект из блузы, юбки и косухи, черно-белый костюм и черно-красное платье.

Также Надежде изменили прическу и сделали макияж.

Все свои новые наряды омичка увезла домой.