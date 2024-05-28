Мужчина имел бронь от призыва, но решил отправиться на спецоперацию добровольцем.

Мужчина имел бронь от призыва, но решил отправиться на спецоперацию добровольцем.

Оперный певец с позывным «Артист» из омского музыкального театра уже два года находится на СВО. Мужчина имел бронь от призыва, но решил отправиться на фронт добровольцем. При этом семье омич сказал, что отправился на гастроли и только в пункте отбора признался родным, куда едет на самом деле.

Сначала мужчина был обычным водителем, но в итоге смог дослужиться до заместителя командира роты БПЛА 3-го АК Южной группировки войск. Негласный лидер этого подразделения с позывным Пахан, погиб в результате атаки миномета.

- Погиб от прилета польского миномета. И конечно, когда я узнал, что кто-то из наших товарищей погиб, про себя сказал: лишь бы не Пахан. А случилось так. Это была первая потеря — первая, поэтому самая тяжелая, - рассказал омич RT.

Дома артиста музыкального театра ждут супруга и дети.