На встрече со зрителями известный режиссер, работавший в Омской драме в 80-е годы, рассказал о выдающихся руководителях театра того времени.

На встрече со зрителями известный режиссер, работавший в Омской драме в 80-е годы, рассказал о выдающихся руководителях театра того времени.

Продолжаются мероприятия в рамках празднования 150-летия Омского академического театра драмы. Со зрителями встретился лауреат Государственной премии имени К. С. Станиславского Геннадий Тростянецкий, режиссер и главный режиссер Омской драмы с 1980 по 1987 год. В творческой встрече участвовали актеры, работавшие с ним в те годы: народные артисты России Валерий Алексеев и Валерия Прокоп, заслуженные артисты России Николай Михалевский и Татьяна Филоненко, заслуженные деятели культуры Омской области Элеонора Кремель и Марина Кройтор.

– Я рад что приехал в город, где начиналась моя режиссерская судьба. Город очень изменился. Встретился с любимым актерами. Во всех женщин, которые рядом, я был влюблен, – начал встречу гость.

Геннадия Тростянецкого в Омске хорошо помнят. Он поставил около 20 спектаклей, многие из которых стали его визитными карточками на годы вперед. В том числе «У войны не женское лицо», «Вверх по лестнице, ведущей вниз», «Лекарь поневоле», «Мой бедный Бальзаминов!». Рискнул и первым поставил спектакль по пьесе «Любовь и голуби» молодого, тогда еще никому не известного драматурга Владимира Гуркина.

В Омскую драму Тростянецкий попал почти сразу после окончания ЛГИТМиКа (мастерская режиссуры профессора Г. Товстоногова). В Омск приехал не случайно. Главным режиссером в те годы работал легендарный Артур Хайкин, с которым Геннадий Тростянецкий был давно знаком, еще по Ростову-на-Дону. Хайкин руководил ТЮЗом, а совсем юный Тростянецкий поставил там пантомиму. На момент их встречи в Омске мэтр уже имел проблемы со здоровьем, поэтому молодой коллега взвалил на себя значительную часть режиссерской работы.

В те годы театр драмы возглавлял не менее легендарный директор Мигдат Ханжаров. Геннадий Тростянецкий до сих пор благодарен этим людям, многому его научившим.

Тростянецкий вспоминает, что первым делом Ханжаров провел его по Омскому драмтеатру, показывая, что к чему. На вопрос, почему в репертуаре только 21 спектакль, тот ответил, что складские помещения не позволяют большего. Остро стоял вопрос смены репертуара.

– Без тайны ничего не может быть в жизни… Почему в Омске возник театр такого уровня? В искусстве важно не что и как, а кто. Это закон искусства. Кто? Ханжаров и Хайкин, с которым трудно было репетировать. Сила Ханжарова заключалась в том, что он понимал: впереди директора театра должен быть мощный художественный лидер. Какая-то собачья интуиция Ханжарова определила жизнь театра, – вспоминает Тростянецкий.

К тандему добавился молодой, пылкий режиссер, и все это давало хорошие результаты. С Хайкиным у Тростянецкого были выработаны свои принципы подхода к репертуару. Обязательно в основе спектакля лежала высокая классная литература, в виде исключения брали пьесы молодых авторов. Как, например, получилось с постановкой «Любовь и голуби». А еще модное ныне направление – док, документальная проза, в Омске обкатывалось уже 40 лет назад. Обязательно ставились новые художественные задачи для труппы. Продумывали заранее, как «повернуть» актера. Так появилось много выдающихся ролей, которые зрители вспоминают до сих пор.

– Я придумал спектакль «У войны не женское лицо». На худсовете рассказал этот замысел. По-моему, присутствовало 11 человек. За были двое – Ножери Чонишвили и Таня Филоненко. Остальные были против. Татьяна Ожигова высказалась: «Я почитала, ну поплакала, что режиссер будет показывать?» После сдачи в кабинет было не пройти, Ожигова держит Николая Чиндяйкина за руку, а саму ее трясет: «Я первая скажу, больше всего в жизни мне хочется стоять на сцене с этими актрисами». Вот что такое омский театр! Живая творческая атмосфера определяла Омский театр драмы, – уверен Геннадий Тростянецкий.

Уроки Ханжарова пригодились в дальнейшем, уже в других театрах. К примеру, если актера пригласили в театр, то уже на следующий день он должен репетировать главные роли. Чтобы вся труппа увидела, чего стоит этот актер. Также режиссер навсегда запомнил, как бережно директор омского театра относился к своим актерам.

Творческая встреча с известным режиссером длилась около трех часов. Чередовались воспоминания, интересные истории, актерские байки.

Рассказал Геннадий Тростянецкий и о том, что было в его жизни после Омской драмы. Возглавлял Театр на Литейном, затем – Рижский театр русской драмы. Ставил спектакли в театрах России и за рубежом. В его копилке более 100 театральных работ. Проводил мастер-классы и режиссерские лаборатории в России, странах Европы и США.

Много лет руководит режиссерскими и актерско-режиссерскими курсами в РГИСИ. Среди его учеников – десятки режиссеров и актеров.

Фото: Андрей Кудрявцев