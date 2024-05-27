В этом году для несовершеннолетних увеличат количество мест на внебюджетных предприятиях.

В этом году для несовершеннолетних увеличат количество мест на внебюджетных предприятиях.

Государственная служба занятости населения предлагает школьникам региона принять участие в трудовой четверти. В этом году подростки смогут найти работу не только в привычных сферах, таких как озеленение и благоустройство, но и в торговле, гостиничном бизнесе и клининге. Организации в области образования, культуры, спорта, молодежной политики, досуга и развлечений также готовы предложить рабочие места для молодых жителей региона.

Согласно планам, этим летом около 8 тыс. подростков будут трудоустроены, из них более половины – в Омске. Старт летней трудовой кампании был дан на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где старшеклассники продемонстрировали высокий интерес к эффективному и доступному трудоустройству.

– Мы сейчас активно работаем над увеличением рабочих мест в организациях внебюджетного сектора. К сожалению, в последние годы наблюдается их снижение. А именно эти виды деятельности наиболее востребованы у детей. Планируем число внебюджетных рабочих мест увеличить до полутора тысяч. В прошлом году их было 1197. Надо сказать, что для ребят это не только возможность заработать, но и пройти профориентацию. Дети видят взрослых на рабочем месте, наблюдают за их работой, а некоторые получают первый трудовой опыт под руководством родителей. Это позволяет ребятам быстрее адаптироваться на производстве и в дальнейшем сделать выбор профессии, – отметила руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.

Что касается оплаты труда, на летнюю кампанию выделено более 81,8 млн рублей. Из этой суммы более 16,5 млн рублей предоставляются из областного бюджета на материальную поддержку несовершеннолетних работников. С 1 февраля текущего года размер этой поддержки в регионе составляет 2 315,81 рубля в месяц. Еще 46,6 млн рублей выделено из бюджетов муниципальных образований для оплаты труда подростков.