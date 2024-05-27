Омск-Информ
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·Общество

Уровень воды в Иртыше в Тарском районе растет с каждым днем. О ситуации с поводком рассказал глава района.
Глава Тарского района Евгений Лысаков рассказал о паводковой ситуации. За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 5 см и достиг отметки в 558 см. 
На сегодняшний день в районе подтоплено 6 домов и 34 приусадебных участка. При этом три дня назад подтопленных объектов было меньше: 4 дома и 17 участков.
– В случае подтопления приусадебного участка или дома необходимо сообщить о ситуации в единую дежурную диспетчерскую службу Тарского района по телефону: 8 (38171) 2-00-05. О паводковой ситуации в районе ежедневно докладываю губернатору Омской области Виталию Хоценко, – отметил глава района.
Напомним, что с 24 мая в Таре, а также в деревнях Сеитово и Сибиляково был введен режим повышенной готовности.
·Общество

Уровень воды в Иртыше в Тарском районе растет с каждым днем. О ситуации с поводком рассказал глава района.
Глава Тарского района Евгений Лысаков рассказал о паводковой ситуации. За прошедшие сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 5 см и достиг отметки в 558 см. 
На сегодняшний день в районе подтоплено 6 домов и 34 приусадебных участка. При этом три дня назад подтопленных объектов было меньше: 4 дома и 17 участков.
– В случае подтопления приусадебного участка или дома необходимо сообщить о ситуации в единую дежурную диспетчерскую службу Тарского района по телефону: 8 (38171) 2-00-05. О паводковой ситуации в районе ежедневно докладываю губернатору Омской области Виталию Хоценко, – отметил глава района.
Напомним, что с 24 мая в Таре, а также в деревнях Сеитово и Сибиляково был введен режим повышенной готовности.