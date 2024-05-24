Омск-Информ
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·Общество

Глава района рассказал о паводковой ситуации в районе.
За сутки уровень воды в Иртыше в Тарском районе вырос на 5 см. Как сообщил глава района Евгений Лысаков, режим повышенной готовности был введен в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково.
– В настоящее время на территории района подтоплено 4 дома и 17 приусадебных участков, – отметил глава.
Жителям района при подтоплении участка или дома необходимо обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу Тарского района по телефону: 8(38171)2-00-05.
·Общество

Глава района рассказал о паводковой ситуации в районе.
За сутки уровень воды в Иртыше в Тарском районе вырос на 5 см. Как сообщил глава района Евгений Лысаков, режим повышенной готовности был введен в Таре и деревнях Сеитово и Сибиляково.
– В настоящее время на территории района подтоплено 4 дома и 17 приусадебных участков, – отметил глава.
Жителям района при подтоплении участка или дома необходимо обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу Тарского района по телефону: 8(38171)2-00-05.