При покосе травы триммеры повреждают стволы деревьев. На эту проблему обратили внимание омичи.

При покосе травы триммеры повреждают стволы деревьев. На эту проблему обратили внимание омичи.

Омичка Татьяна Пальшина пожаловалась в соцсетях на действия сотрудников УДХБ. По словам жительницы, в сквере Дружбы народов при покосе травы регулярно страдают деревья, на стволах которых остаются насечки.

– На примере данного сквера видно, как на протяжении нескольких лет наносятся засечки на стволах, как эти засечки коры трансформируются с возрастом, насколько сильно от них страдают молодые саженцы и как кое-как выдерживает кора взрослых деревьев. А зимой эти засечки становятся центром морозойных глубоких трещин, которые практически безболезненно переносят деревья с целой корой, – отметила девушка.

В мэрии прокомментировали жалобу омички. В администрации заявили, что информация о поврежденных деревьях будет передана специалистам. Они исследуют сквер и примут меры.

Также омичка сообщила, что скошенную траву в сквере не убирают долгое время.