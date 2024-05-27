Омск-Информ
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·Общество

Из-за капитального ремонта на улице Челюскинцев трамваи № 1, 4 и 7 будут ходить по укороченным маршрутам.

На улице Челюскинцев в Амурском поселке Омска, на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-й Восточная, продолжают капитально ремонтировать трамвайные пути. Как сообщили в мэрии города, на время проведения работ трамваи № 1, 4 и 7 в направлении Амурского поселка будут следовать по укороченным маршрутам до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

– В связи с проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено в следующие периоды времени: с 20:30 часов 27 мая до 05:30 часов 28 мая; с 20:30 часов 29 мая до 05:30 часов 30 мая; с 20:30 часов 31 мая до 05:30 часов 1 июня, – добавили в мэрии.

Омичам принесли извинения за временные неудобства.

·Общество

Из-за капитального ремонта на улице Челюскинцев трамваи № 1, 4 и 7 будут ходить по укороченным маршрутам.

На улице Челюскинцев в Амурском поселке Омска, на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-й Восточная, продолжают капитально ремонтировать трамвайные пути. Как сообщили в мэрии города, на время проведения работ трамваи № 1, 4 и 7 в направлении Амурского поселка будут следовать по укороченным маршрутам до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

– В связи с проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено в следующие периоды времени: с 20:30 часов 27 мая до 05:30 часов 28 мая; с 20:30 часов 29 мая до 05:30 часов 30 мая; с 20:30 часов 31 мая до 05:30 часов 1 июня, – добавили в мэрии.

Омичам принесли извинения за временные неудобства.