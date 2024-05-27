Жители региона второй год отдают предпочтение этому мессенджеру. На втором месте идет «Телеграм».

Жители региона второй год отдают предпочтение этому мессенджеру. На втором месте идет «Телеграм».

Второй год подряд жители Омской области отдают предпочтение WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) всем остальным мессенджерам. Аналитики Yota выяснили, что именно на это приложение жители региона чаще всего подключают безлимитный интернет. Большая часть пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) – абоненты от 28 лет и старше. Эксперты отмечают, что в этом году жители области стали на 15 % реже пользоваться обычными звонками.

На втором месте по популярности идет Телеграм, при этом в прошлом году он занимал 6-ю строчку. Этим приложением больше всего пользуются омичи в возрасте 14–27 лет. Третье место занял YouTube, хотя годом ранее он был на втором месте. Замыкают топ-5 ВК и вновь набирающий популярность ТикТок.

В МегаФоне отмечают, что их абоненты чаще всего пользуются «Телеграм». За год жители региона увеличили расход трафика в приложении на 38 %. Более 73 % всего объема данных мессенджеров приходится на этот сервис.

Кроме того, эксперты Yota отмечают, что за год омичи в 7 раз реде стали подключать безлимитные СМС, предпочитая неограниченный интернет на популярные сервисы. Так, за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 105 %. Почти половина пользователей (48 %) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров – 60 %.

У мужчин популярностью пользуются картографические сервисы, навигаторы, ВПН, Твич, а также мессенджер ИМО и «Одноклассники». Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы, маркетплейсы и на онлайн-кинотеатры.