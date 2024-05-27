Жители региона второй год отдают предпочтение этому мессенджеру. На втором месте идет «Телеграм».
Второй год подряд жители Омской области отдают предпочтение WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) всем остальным мессенджерам. Аналитики Yota выяснили, что именно на это приложение жители региона чаще всего подключают безлимитный интернет. Большая часть пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) – абоненты от 28 лет и старше. Эксперты отмечают, что в этом году жители области стали на 15 % реже пользоваться обычными звонками.
На втором месте по популярности идет Телеграм, при этом в прошлом году он занимал 6-ю строчку. Этим приложением больше всего пользуются омичи в возрасте 14–27 лет. Третье место занял YouTube, хотя годом ранее он был на втором месте. Замыкают топ-5 ВК и вновь набирающий популярность ТикТок.
В МегаФоне отмечают, что их абоненты чаще всего пользуются «Телеграм». За год жители региона увеличили расход трафика в приложении на 38 %. Более 73 % всего объема данных мессенджеров приходится на этот сервис.
Кроме того, эксперты Yota отмечают, что за год омичи в 7 раз реде стали подключать безлимитные СМС, предпочитая неограниченный интернет на популярные сервисы. Так, за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 105 %. Почти половина пользователей (48 %) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров – 60 %.
У мужчин популярностью пользуются картографические сервисы, навигаторы, ВПН, Твич, а также мессенджер ИМО и «Одноклассники». Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы, маркетплейсы и на онлайн-кинотеатры.
Все чаще абоненты предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 15 %. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27 % больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63 против 37 %).
* принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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