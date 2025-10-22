Не только интернет: омичи массово жалуются на сбои WhatsApp*

У некоторых даже не открывается приложение.

omskinform.ru

Сегодня в России произошел массовый сбой мессенджеров Telegram и WhatsApp*. По данным сайта «Сбой.рф», больше всего на Telegram и WhatsApp* жаловались в Краснодарском крае (35 %) и Ростовской области (22 %).

Пользователи сообщали о трудностях с загрузкой приложений, отправкой сообщений и файлов. С чем связаны сбои, неизвестно.

Отметим, что около 2 % жалоб на WhatsApp* пришлось на Омскую область. При этом на проблемы с Telegram жители региона не жаловались.

Ранее также сообщалось о новых сбоях интернета в Омске.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.