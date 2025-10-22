Омичи снова столкнулись с массовым сбоем мобильного интернета

В регионе зафиксировали сотни жалоб на работу мессенджеров и соцсетей.

В Омске снова наблюдался массовый сбой в работе мобильного интернета. Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение обращений с жалобами на перебои начиная со вчерашнего вечера, 21 октября.

Большинство сообщений указывают на неполадки в работе и мобильного, и домашнего интернета. Жители сообщили о трудностях при попытке подключения к популярным мессенджерам и соцсетям. Всего за сутки поступило 362 жалобы.

Несмотря на некоторое улучшение ситуации утром 22 октября, жалобы продолжают поступать. Согласно данным сервиса, в настоящий момент в регионе наблюдаются сбои в работе «Кинопоиска», «ВКонтакте» и WhatsApp*.

Напомним, в Омске продолжаются ограничения мобильного интернета, введенные в начале июня из соображений безопасности. Сроки восстановления устойчивого сигнала пока неизвестны. Ранее омичам рассказали о 400 точках в городе, где можно поймать работающий интернет.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность организации запрещена в РФ.