Омск-Информ
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·Происшествия

Два похожих инцидента произошли в городе за один месяц.
В минувшую пятницу, 24 мая, в микрорайоне Московка на окраине Омска неизвестный молодой человек повредил стекло теплой остановки. Парня не пускали внутрь в ТОКа приятели, и он выстрелил в стекло из пневматического пистолета.
Тех, кто узнал парней на видео, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-999-329-46-07 или 102.
Это уже второй похожий инцидент в городе за месяц. Три недели назад, 5 мая, расстрелял теплую остановку на проспекте Мира.
·Происшествия

Два похожих инцидента произошли в городе за один месяц.
В минувшую пятницу, 24 мая, в микрорайоне Московка на окраине Омска неизвестный молодой человек повредил стекло теплой остановки. Парня не пускали внутрь в ТОКа приятели, и он выстрелил в стекло из пневматического пистолета.
Тех, кто узнал парней на видео, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-999-329-46-07 или 102.
Это уже второй похожий инцидент в городе за месяц. Три недели назад, 5 мая, расстрелял теплую остановку на проспекте Мира.