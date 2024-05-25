Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 25 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День пропавших детей

25 мая во всем мире празднуют Международный день пропавших детей. В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Инициативу поддержали в Европе. Россия впервые присоединилась к этой акции в 2012 году.

По данным международных правозащитных организаций, в России ежегодно пропадает около 55 тыс. детей. Что делать, что как можно быстрее найти пропавшего ребенка, читайте в нашем материале

Всемирный день Таро

Праздник отмечается с 2003 года по инициативе мастера Таро американки Дэн Элдер. Учредить профессиональный праздник женщина решила из-за потока некомпетентных и негативных отзывов о тарологах в СМИ.

Карты таро использовали с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр. С конца XVIII века по ним стали предсказывать будущее. В колоде 80 карт, 56 из которых младшие арканы, 22 старшие арканы и 2 белые карты.

День филолога

Профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь филологии в России отмечают вслед за Днем славянской письменности и культуры — 25 мая. Праздник есть и в других странах.

Филология сформировалась как наука в XVII в. в Европе. Ее предшественником была наука, предметом исследования которой были язык, история, культура, философия. Уже в III в. до н.э. появились первые комментарии к текстам в Греции и Древней Индии. Слово «филология» встречается у Михаила Ломоносова не менее трех раз. Это же слово использовал Василий Тредиаковский.

25 мая отмечается также Всемирный день щитовидной железы. О том, как сберечь ее ранее рассказывали омские медики.

Первый «Последний звонок»

Ровно 74 года назад, в 1948 году, в советских ввели традицию празднования «Последних звонков». До 1970-х годов их проводили выборочно, а не во всех учебных заведениях. Первой стала московская школа № 182 (ныне № 1388).

Однако идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю краснодарской школы № 12 Федору Брюховецкому. Здесь же зародились День знаний, дежурные классы и прощание с букварем.

Уайльд осужденный

В этот день в 1895 году лондонский суд отправил на каторжные работы ирландского писателя и поэта Оскара Уайльда. Причиной стало «аморальное поведение», а именно связь с мужчиной. В тюрьмах, предназначенных для рецидивистов и тех, кто совершит особо тяжкие преступления, автор романа «Портрет Дориана Грея» провел два года.

Отметим, что несмотря на аморальное поведение, у писателя были жена и дети.

«Да пребудет с тобой Сила!»

25 мая 1977 года в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». А 25 мая 1983 года на экраны вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».

Boeing 747

В 2002 году над Тайваньским проливом развалился на части Boeing авиакомпании China Airlines. Он направлялся по маршруту Тайбэй - Гонконг и провел в воздухе всего 25 минут. Погибли все: 206 пассажиров и 19 членов экипажа.

Причиной катастрофы стал механический износ деталей крепления. В 1980 году самолет задел хвостом взлетную полосу. Борт отремонтировали, но, как позже выяснилось, некачественно.