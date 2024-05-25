Вмешательство было своевременным, пока грызуны не захватили участок. Действовать нужно комплексно, и тогда кроты уйдут.

Вмешательство было своевременным, пока грызуны не захватили участок. Действовать нужно комплексно, и тогда кроты уйдут.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, что избавиться от кротов на дачном участке. Эти грызуны опасны тем, что их активность может повредить корни растений и создать проблемы с дренажной системой участка.

Как отметил эксперт, кротам нужно доступное питание, отсутствие шумов и вибрации на поверхности, а также хороший доступ к воде. Соответственно, тактика борьбы с ними заключается в лишении доступа к этим благам.

– Необходимо предпринимать меры по созданию непригодных условий для обитания грызунов. Это может включать в себя удаление мягкой земли, устранение источников питания, таких как насаждения съедобных растений, а также регулярное обслуживание и осмотр участка для своевременного выявления и предотвращения появления новых нор. Главное, чтобы вмешательство было своевременным, пока грызуны не захватили ваш участок, – цитируют Чаплина «Известия».

Если же кроты все-таки завелись на участке, то для избавления от них рекомендуется использовать ловушки с пружинным механизмом, химические репелленты, которые создают неприятные запахи и отталкивают от участка, а также ультразвуковые устройства. При использовании химикатов нужно быть осторожными, чтобы не навредить людям и домашним животным.