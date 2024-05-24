Победителю и призерам конкурса вручили подарки и дипломы от регионального Минтруда.

Победителю и призерам конкурса вручили подарки и дипломы от регионального Минтруда.

В Омске состоялся финал смотра «Лучший по профессии», в котором участвовали специалисты по работе с семьей и детьми из государственных учреждений области. Конкурс начался 1 апреля, в нем приняли участие 16 работников комплексных центров региона. Вначале они представили портфолио, в которых раскрыли свои профессиональные качества. Также жюри оценивало статьи конкурсантов на тему «Проактивность предоставления социальных услуг специалистом по работе с семьей и детьми».

В финал конкурса прошло 6 работников, которые набрали наибольшее количество баллов. Среди них оказались специалисты комплексных центров Омска, Нововаршавского, Москаленского, Большереченского, Калачинского и Тарского районов.

Финалисты прошли тест на знание норм социального обслуживания несовершеннолетних, семей с детьми и профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Также участницы конкурса подготовили презентации о своем видении профессии.

Победительницей смотра оказалась специалист Тарского комплексного центра Ольга Олина. На втором месте оказалась Махабат Ташкина (КЦСОН «Пенаты»), на третьем – Александра Бучинскас из Нововаршавского района.

– Для меня это неожиданная, но очень приятная награда! Спасибо всем, кто помогал и верил в меня. Я впервые участвовала в этом конкурсе. Решила испытать свои силы после того, как два года назад побывала на нем в группе поддержки своей коллеги. Пришлось много готовиться, наполнить презентацию большим количеством конкретной информации. Думаю, это тоже помогло одержать победу, – рассказала Олина.

Победителю и призерам конкурса вручили подарки и дипломы от регионального Минтруда.