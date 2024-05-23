Нарушения на экзаменах с помощью видеокамер будет выявлять искусственный интеллект.

Нарушения на экзаменах с помощью видеокамер будет выявлять искусственный интеллект.

«Ростелеком» закончил монтажные работы и настройки систем видеонаблюдения в 65 школах региона. Оборудование необходимо для проведения ЕГЭ. Аттестация стартовала уже сегодня и будет длиться до 11 июня, а до 21 июня предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов.

Всего «Ростелеком» установил 1676 устройств в учебных классах, в которых будут проходить экзамены. Работники организации круглосуточно ведут контроль за бесперебойным функционированием систем. При необходимости техподдержка будет оказана оперативно.

- «Ростелеком» уже десять лет реализует проект по организации видеонаблюдения за проведением выпускного тестирования учащихся. Цифровые устройства обеспечивают необходимый угол обзора, чтобы можно было охватить всех участников ЕГЭ, наблюдателей и место выкладки экзаменационных материалов. Оборудование мы настроили так, чтобы информация на бланках регистрации и ответов, а также личные данные выпускников оставались недоступными для идентификации, — отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Видео будет передаваться по специальному скоростному зашифрованному каналу. Нарушения на экзаменах с помощью видеокамер будет выявлять искусственный интеллект. Обо всех подозрительных действиях он будет сообщать наблюдателям и модераторам.

- Экзамены пройдут под особым контролем на всех этапах аттестации. Каждый год министерство образования региона уделяет особое внимание прозрачности проведения государственной итоговой аттестации. Проследить за ходом тестирования в аудиториях можно онлайн: на портале «Смотри ЕГЭ», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.

Дополнительно система видеонаблюдения установлена в региональном центре обработки информации, где проверяющая комиссия будет оценивать итоговые работы учащихся. Все видеозаписи ЕГЭ-2024 будут храниться на облачной платформе оператора связи до 1 марта 2025 года.