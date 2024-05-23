Мэр побывал в двух школах и проверил, как подрядчики выполняют работу.

Мэр побывал в двух школах и проверил, как подрядчики выполняют работу.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил две школы, в которых ведется капремонт в рамках реализации президентской программы. Так, в школе № 129 на улице Магистральной в настоящее время завершен демонтаж кровли, окон, дверей и потолков, также со стен снята штукатурка. Работы на объекте выполняет ООО «СтройКомплект».

– В ходе инструментального обследования стало понятно, что конструкции здания нуждаются в дополнительном усилении – необходимые материалы закуплены и завезены на школьную территорию, процесс стартовал. В планах на ближайшее время – устройство новой крыши и конструкций полов, – рассказал градоначальник.

Вторым объектом, который посетил мэр, стала школа № 14 на улице 21-я Амурская. В учреждении сняли все слои штукатурки, а также вынесли сети. Также подрядчик продолжает демонтаж окон, кровли и внутренних кирпичных перегородок. На втором этаже подрядчик ОО «Омск Сайдинг Инвест» штукатурит стены в коридорах и кабинетах.

– Обратил внимание и подрядчиков, и моего заместителя, директора департамента строительства на необходимость ускорить вопрос прохождения экспертиз проектно-сметных документаций по всем объектам. В школах предстоит обновить инженерные коммуникации, в том числе тепловые системы, и эти работы важно завершить до начала отопительного сезона, – отметил Шелест.

Напомним, в двухлетний цикл капремонта в городе вошло 14 школ. В половине учреждений уже начались работы, в школах № 11, 56, 71, 79, 82, 118 и лицее № 29 ремонт начнется в следующем месяце.