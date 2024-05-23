Россиянкам, которые родили до 25 лет, хотят платить 200 тыс. рублей. Такую выплату они будут получить за каждого ребенка.
В России хотят ввести выплату девушкам за рождение детей до 25 лет. Единовременное пособие составит 200 тыс. рублей. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщает ТАСС.
- Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, - говорится в пояснительной записке.
Пособие молодые россиянки смогут получить на каждого ребенка, который родится до 25 лет.
Как рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях.
Отметим, что за прошлый год в Омской области снизилось количество абортов. Это произошло на 1 тыс. случаев.