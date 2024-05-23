Россиянкам, которые родили до 25 лет, хотят платить 200 тыс. рублей. Такую выплату они будут получить за каждого ребенка.

Россиянкам, которые родили до 25 лет, хотят платить 200 тыс. рублей. Такую выплату они будут получить за каждого ребенка.

В России хотят ввести выплату девушкам за рождение детей до 25 лет. Единовременное пособие составит 200 тыс. рублей. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Об этом сообщает ТАСС.

- Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, - говорится в пояснительной записке.

Пособие молодые россиянки смогут получить на каждого ребенка, который родится до 25 лет.

Как рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях.

Отметим, что за прошлый год в Омской области снизилось количество абортов. Это произошло на 1 тыс. случаев.