В прошлом году в регионе снизилось количество абортов. Кроме этого, увеличилась и продолжительность жизни.

В прошлом году в регионе снизилось количество абортов. Кроме этого, увеличилась и продолжительность жизни.

В Омской области увеличилась средняя продолжительность жизни. Сейчас она составляет 72 года. Такие данные за прошлый год привел региональный Минздрав. Кроме того, в регионе за год снизилось количество абортов – на 1 тыс. случаев.

Всего в прошлом году за помощью к омским медикам обратились 15,4 млн раз. Скорую вызывали 543 тыс. раз. По данным ведомства, уровень удовлетворенности омичей медпомощью вырос на 10 % и составил 57 %.