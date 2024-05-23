Одной из задач форума станет выработка общественной повестки, которая сможет остановить отток молодежи из Омска.

Одной из задач форума станет выработка общественной повестки, которая сможет остановить отток молодежи из Омска.

В субботу, 25 мая, на площадке «Точки кипения Омск» (улица Маршала Жукова, 21) откроется Первый форум городских сообществ «Омск-2026». В его рамках лидеры сообществ получат возможность рассказать широкой аудитории о своем любимом деле, о своих единомышленниках, обменятся опытом и получить консультационную поддержку. Созданные в процессе презентации сообществ видеовизитки станут основой для дальнейшего взаимодействия с омским бизнесом. О своем намерении участвовать в форуме уже объявили представители более 60 сообществ. Некооторых из них удалось найти только по существованию локальных групп в социальных сетях, и теперь они впервые «выйдут в свет».

Непосредственными организаторами мероприятия стали активисты Омского философского кружка, который с 2023 года работает в «Точке кипения Омск». О подробностях предстоящего форума РИА «Омск-информ» рассказали его соорганизаторы Сергей Магденко и Владимир Королев.

Магденко: Цель форума городских сообществ – проявить неформальных лидеров общественного мнения. Эта идея родилась в процессе заседаний Омского философского кружка. Там обсуждаются самые различные вопросы из категории «Философии для себя», которая включает как абстрактный поиск смысла жизни, так и вполне прикладные направления. В частности, мы разбирались, что такое город, что такое повестка, что такое сообщество. Затем эти понятия естественным образом перекрестились, и, как нам кажется, мы поняли, как с философской точки зрения устроен город Омск.

– Очень интересно! И как же он устроен?

Королев: Ключевое звено не только Омска, а вообще любого города – это сообщество. Если посмотреть ретроспективно, то в процессе разбора на заседании философского кружка самого понятия «город» мы пришли к выводу, что у него есть две составляющие: условный забор, или ограда, обозначающий границу территории проживания людей; и граждане, на этой территории проживающие. Об этом, собственно, говорили еще древние греки. Так кто же имеет право считаться гражданами? Как минимум они должны соответствовать следующим требованиям: иметь собственность на территории города; принимать посильное участие в защите города от врагов и других внешних сил; обязательно участвовать в общественно-политической жизни. В современных условиях круг этих лиц многообразен. Применительно к нашему спектру речь идет о лидерах сообществ. Они организовывают вокруг себя жизнь других людей так, что эта жизнь становится интересней и многообразней. Она далеко выходит за рамки семьи и быта, а самое главное, человек получает шанс на самореализацию. Если какой-то человек участвуют в трех-четырех-пяти сообществах, то можно смело заявить, что его жизнь наполнена смыслом. И в этом заключается преимущество полноценного горожанина над обывателем, который сам по себе.

– И большой ли, по вашим данным, выбор есть у омичей?

Магденко: Когда мы для себя определили, что именно сообщества формируют из массы отдельных индивидуумов горожан, обладающих набором общих идей и целей, действительно перед нами встала задача разобраться, а вокруг чего, собственно, вертятся интересы омичей. Собрать всех «живых» как раз решено было под флагом Первого форума городских сообществ, и, как оказалось, эта идея пришлась по душе представителям сообществ, которые не хотят «окукливаться» в рамках закрытых групп. О своем намерении участвовать в форуме уже объявили представители более 60 сообществ.

Нас не очень интересует онлайн-активность людей, поэтому к участию в форуме мы приглашаем тех, у кого есть реальное дело, кто что-то создает и вовлекает горожан в активную деятельность. Выяснялось, что палитра интересов омичей очень разнообразна. Ожидаемо много оказалось любителей бега и прочих видов спорта. Не многим меньше у нас зоозащитников, среди которых нашлись как энтомологи, так и любители слонов. Широко представлены книголюбы, которые делятся на просто литературоведов и конкретно знатоков и ценителей поэзии. Численность этих групп сильно разнится. Например, в одном из сообществ книголюбов состоит более 300 человек, а в группе вышиваний крестиком только пять. Но мы считаем, что важна не численность, а гражданская позиция и желание работать.

– Вы сказали, что настоящий горожанин должен принимать посильное участие в защите города от внешних угроз. От чего должны защищать Омск участники Первого форума городских сообществ?

Королев: Например, от отрицательной миграции. К сожалению, мы пока проигрываем битву за умы молодежи, которая считает Омск неинтересным для себя и уезжает. Сильные городские сообщества помогут переломить ситуацию. В задачи форума входит оказание консультационной поддержки и организационной поддержки сообществам. Так, во время проведения мероприятия мы установим три стационарные точки съемки, и, пока идут выступления в основном зале, команда Омского философского кружка будет приглашать лидеров сообществ к одной из них и брать интервью на 3-4 минуты. После они будут оформлены в видеовизитки, которые попадут к нам в программу поддержки сообществ «Омск-2026» для дальнейшего сотрудничества. Также они станут основой для взаимодействия с омским бизнесом.

Добавим, что в качестве приглашенного эксперта на Первом форуме городских сообществ выступит известный омский предприниматель и меценат Святослав Капустин. Также докладчиками форума станут сооснователь делового клуба «Эталон» Омск, соучредитель компании ТПК «Высший вкус» Юрий Вишня, основатель бизнес-клуба Cashflow Омск Ульяна Залеская и другие спикеры.

Вход на Первый форум городских сообществ «Омск-2026» будет свободным при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия.