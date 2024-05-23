Омск-Информ
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·Общество

Подобные работы сейчас проводят возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Там сносят заброшенный магазин.
В Омске начали демонтировать заброшенный продуктовый магазин возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Как сообщили в мэрии, на строение жаловались горожане.
– Этот объект размещен давно, последний год не функционирует. Договора на размещение нет, он установлен незаконно. В соответствии с постановлением администрации города Омска № 95-п мы разместили приказ о необходимости выноса на фасаде и продублировали его на сайте администрации города. Меры собственником не приняты. Поэтому выносим принудительно. Планируется полный демонтаж, – отметил главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля Вячеслав Сергеев.
Это уже 13-й в этом году незаконно установленный объект, который сносят принудительно за счет бюджета. Еще 50 объектов снесли владельцы, после уведомления чиновников. Всего планируется снести 462 незаконных торговых павильона.
1438
·Общество

Подобные работы сейчас проводят возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Там сносят заброшенный магазин.
В Омске начали демонтировать заброшенный продуктовый магазин возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Как сообщили в мэрии, на строение жаловались горожане.
– Этот объект размещен давно, последний год не функционирует. Договора на размещение нет, он установлен незаконно. В соответствии с постановлением администрации города Омска № 95-п мы разместили приказ о необходимости выноса на фасаде и продублировали его на сайте администрации города. Меры собственником не приняты. Поэтому выносим принудительно. Планируется полный демонтаж, – отметил главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля Вячеслав Сергеев.
Это уже 13-й в этом году незаконно установленный объект, который сносят принудительно за счет бюджета. Еще 50 объектов снесли владельцы, после уведомления чиновников. Всего планируется снести 462 незаконных торговых павильона.
1438