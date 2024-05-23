Подобные работы сейчас проводят возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Там сносят заброшенный магазин.
В Омске начали демонтировать заброшенный продуктовый магазин возле дома № 8/1 на улице Тимофея Белозерова. Как сообщили в мэрии, на строение жаловались горожане.
– Этот объект размещен давно, последний год не функционирует. Договора на размещение нет, он установлен незаконно. В соответствии с постановлением администрации города Омска № 95-п мы разместили приказ о необходимости выноса на фасаде и продублировали его на сайте администрации города. Меры собственником не приняты. Поэтому выносим принудительно. Планируется полный демонтаж, – отметил главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля Вячеслав Сергеев.
Это уже 13-й в этом году незаконно установленный объект, который сносят принудительно за счет бюджета. Еще 50 объектов снесли владельцы, после уведомления чиновников. Всего планируется снести 462 незаконных торговых павильона.