Рассказываем о трех инициативах партии.

Рассказываем о трех инициативах партии.

После завершения президентских выборов и утверждения обновленного правительства, депутаты Госдумы вновь взялись за работу, представляя ряд важных проектов, направленных на улучшение жизни граждан. В этом месяце партия «Новые люди» подготовила сразу несколько инициатив. Одна из них носит название «Новое здоровое поколение» и призвана поддержать родителей новорожденных, обеспечивая всем необходимым для здорового развития детей.

Первым шагом в рамках этого проекта стала бесплатная раздача витамина D, которая начнется уже в июне. Однако инициатива партии не ограничивается только этим. «Новые люди» также предложили министру здравоохранения РФ проводить анализ на ферритин, что поможет своевременно выявлять железодефицитную анемию – одно из наиболее распространенных осложнений беременности.

– У детей повальный авитаминоз. Наша цель – чтобы витамин D получали все дети в стране. Мы решили запустить свой проект по витаминизации. Будем просвещать родителей и обеспечивать важнейшим витамином их детей. А в будущем к витамину D планируем добавить йод и омегу-3, – заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Особое внимание уделено также поддержке матерей. Депутаты предложили законопроект, который продлевает выплаты по уходу за ребенком, включая пособие при рождении второго малыша, которое будет выплачиваться до достижения им трех лет, увеличив общий срок до 4,5 лет.

Другая важная инициатива партии «Новые люди» касается гуманного обращения с животными. Депутаты Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков представили законопроект о запрете использования животных в цирках, получив поддержку более 300 тысяч человек. Цирковые звери часто находятся в ужасных условиях, подвергаясь физическим наказаниям в процессе дрессировки.

Кроме того, «Новые люди» планируют провести всероссийский зоосубботник и оказать помощь десяткам приютов по всей России. Эта акция направлена на улучшение условий содержания животных и поддержку приютов в 46 регионах страны.

– Зоосубботник – хорошая, добрая традиция. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям, – отметил Нечаев.

Также депутаты партии занялись решением проблем, касающихся домашнего насилия. Две трети убитых женщин в стране стали жертвами именно домашнего насилия. В связи с этим парламентарии разработали инициативу о запрете на приближение агрессоров к жертвам. В планах партии разработать большую программу по борьбе с этой проблемой.