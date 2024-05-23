«Зеленая» комиссия разрешила произвести вырубки на территории двух кладбищ и земельном участке, где будут строить логопарк «Звездный».

«Зеленая» комиссия разрешила произвести вырубки на территории двух кладбищ и земельном участке, где будут строить логопарк «Звездный».

Накануне, 22 мая, состоялось очередное заседание «зеленой» комиссии, члены которой дали разрешение на вырубку в общей сложности более 100 деревьев. Так, на Старо-Северном мемориальном кладбище уберут 24 тополя, 9 кленов, ель и березу (всего 35 деревьев). На Старо-Восточное кладбище снесут 25 аварийных тополей. Заявки на вырубку подавало КУ «Комбинат специальных услуг».

Компания из Новосибирска «Проект Девелопмент», ведущая строительство логопарка «Звездный» на Левом берегу, запросила вырубку 78 деревьев в зоне будущего универсального склада. Комиссия дала разрешение на вырубку.

Также поступили две заявки на вырубку 97 и 70 деревьев в сквере СибНИИСХоза. Оказалось, что деревья попадают в зону городских лесов, а решения комиссии не распространяются на эту категорию. Данный вопрос рассмотрят отдельно.