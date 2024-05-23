Сотрудники предприятия могут обратиться к специалисту банка по любому финансовому вопросу.

Сотрудники предприятия могут обратиться к специалисту банка по любому финансовому вопросу.

ПСБ открыл в Омске новый мини-офис. Он располагается на территории производственного объединения «Полет». Сотрудники организации могут обратиться к специалисту банка и получить зарплатную или кредитную карту, а также открыть накопительный счет, заполнить заявку на кредит или ипотеку, получить услуг «Уверенность» от «Правокард» или решить другие вопросы.

- Партнерские отношения ПСБ и омских предприятий ОПК постоянно развиваются, и открытие мини-офиса на территории объединения «Полет» – яркий тому пример. Реализуя стратегию «Банк на работе», мы сокращаем дистанцию между банком и сотрудниками предприятия, которые вовлечены в выполнение важных государственных задач, экономим их личное время и обеспечиваем максимальный комфорт и оперативность в решении их финансовых вопросов без отрыва от производства, – рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Такие точки обслуживания ПСБ функционируют во многих регионах. В Омской области это первый проект.

- Наше сотрудничество с ПСБ началось осенью 2020 года и за это время мы смогли оценить все положительные стороны обслуживания в опорном банке оборонно-промышленного комплекса России. Открытие представительства на территории объединения позволит работникам пользоваться всем спектром банковских услуг непосредственно на рабочем месте, – отметил директор ПО «Полет» Виктор Шулико.

Новый офис находится на территории проходной объединения. Он открыт для «полетовцев» в будние дни с 11:00 до 16:00.

Всего на территории Сибирского федерального округа открыто 8 мини-офисов, включая омское отделение, которые базируются на территории предприятий ОПК. Количество зарплатных клиентов банка по округу превышает 22 тысячи человек.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» , ИНН 7744000912, лицензия No 3251.