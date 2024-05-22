Омск-Информ
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·Общество

Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей.
Здание театра «Галерка» хотят оборудовать архитектурным освещением. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
Лампочки планируют разместить по периметру фасада здания и в простенках между окон. Проект подсветки был разработан организацией «Бизнес Свет». Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей. При этом подрядчику предстоит предоставить гарантию на проделанную работу на два года.
Работы подрядчику предстоит выполнить до конца сентября. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 июня, итоги торгов подведут 11 июня.
·Общество

Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей.
Здание театра «Галерка» хотят оборудовать архитектурным освещением. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. 
Лампочки планируют разместить по периметру фасада здания и в простенках между окон. Проект подсветки был разработан организацией «Бизнес Свет». Стоимость контракта составляет более 3 млн рублей. При этом подрядчику предстоит предоставить гарантию на проделанную работу на два года.
Работы подрядчику предстоит выполнить до конца сентября. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 июня, итоги торгов подведут 11 июня.