Зрители театра смогут стать участниками культурно-образовательного проекта «К Пушкину – сквозь время и пространство», подав до 10 марта заявку.

Зрители театра смогут стать участниками культурно-образовательного проекта «К Пушкину – сквозь время и пространство», подав до 10 марта заявку.

В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта, литератора с мировым именем – Александра Сергеевича Пушкина. Омский драматический театр «Галерка» всегда стремился популяризировать русскую литературу, формировать уважительное отношение современников к культурному наследию России, и поэтому принимает активное участие в праздновании этой юбилейной даты. Новый культурно-образовательный проект поможет не только привлечь широкое внимание к творчеству и судьбе Пушкина, но и реализовать ряд мероприятий, посвященных еще одному важному и актуальному событию – объявлению 2024 года Годом семьи в России.

Направления и форматы:

конкурсы чтецкого мастерства,

представление авторских поэтических и художественных произведений,

вокальные и хореографические выступления,

игровые этюды,

образовательные игры, викторины, лекции,

встречи в литературной гостиной, диалоги.

С положением и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте театра. Срок подачи заявок на участие в коллективных и индивидуальных конкурсах (на выбор) до 10 марта 2024 года. Заявки принимаются на электронный адрес: fest@galerka-omsk.ru . Координатор проекта: Бакулина Антонина Федоровна, рабочий телефон: 95-57-50, +7 913 153 93 02.

БУК «Омский драматический театр «Галерка». Реклама.