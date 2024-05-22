Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Самым популярным направлением у туристов является Абхазия.
Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала подборку стран, куда можно отправиться в путешествие без загранпаспорта. По мнению эксперта, лучше всего посетить Абхазию.
– Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады – все это Абхазия. Большое количество путешественников, которые посещают Абхазию, говорят, что природа там невероятная, – отметила она в беседе с NEWS.ru.
Также в подборку попала Белоруссия, но блогер посоветовала отправляться туда ненадолго и тщательно составлять маршрут путешествия. Еще одной страной, куда можно отправиться без загранпаспорта, оказалась Армения. Однако россиянам попасть в эту страну можно только воздушным транспортом. Там можно насладиться природой и полюбоваться на архитектурные памятники.
·Отдых и туризм

Самым популярным направлением у туристов является Абхазия.
Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала подборку стран, куда можно отправиться в путешествие без загранпаспорта. По мнению эксперта, лучше всего посетить Абхазию.
– Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады – все это Абхазия. Большое количество путешественников, которые посещают Абхазию, говорят, что природа там невероятная, – отметила она в беседе с NEWS.ru.
Также в подборку попала Белоруссия, но блогер посоветовала отправляться туда ненадолго и тщательно составлять маршрут путешествия. Еще одной страной, куда можно отправиться без загранпаспорта, оказалась Армения. Однако россиянам попасть в эту страну можно только воздушным транспортом. Там можно насладиться природой и полюбоваться на архитектурные памятники.