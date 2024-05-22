Сейчас в отеле действуют спецпредложения, которые дают возможность приобрести путевки на выгодных условиях.

Сейчас в отеле действуют спецпредложения, которые дают возможность приобрести путевки на выгодных условиях.

Уже в воздухе витает летнее настроение, природа просыпается, и самое время отправиться на отдых за город. Набраться сил, отдохнуть от суеты, восстановить эмоциональное равновесие и зарядиться позитивной энергией.

В отеле «Мечта» есть абсолютно все для идеального отдыха. Закрытая ухоженная территория отеля – прекрасное место для прогулок. Комфортные номера основного корпуса, уютные, расположенные в самом сердце соснового бора коттеджи и бунгало позволят без забот наслаждаться природой.

Изюминка отеля «Мечта» – обновленный бассейн с гидромассажем и джакузи, финской сауной и турецким хамамом помогут по-настоящему расслабиться и переключиться от ежедневной суеты и стрессов. И главное, что все это входит в стоимость путевки, ничего дополнительно оплачивать не нужно!

Питание по системе шведский стол, авторские блюда из меню «А-ля карт» не оставят равнодушным даже гурмана, а вечерняя развлекательная программа в ресторане станет прекрасным дополнением вкусного ужина.

В мае в отеле «Мечта» действуют спецпредложения, которые дают возможность приобрести путевки на выгодных условиях. Акция «Серебряная выгода» – скидка 20 % для пенсионеров, а также дополнительная скидка 10 % на все номера в связи с работами по обновлению бассейна.

Приоткроем завесу тайны – совсем скоро в отеле «Мечта» появится выплывной бассейн под открытым небом, сейчас идут строительные работы, и именно поэтому дарят дополнительную скидку в 10 % всем гостям.

Успевайте отдохнуть с выгодой! Подробные условия акций, наличие свободных номеров уточняйте в отделе продаж – 21-80-63.

ООО «Мечта» ИНН 5528053176. Реклама