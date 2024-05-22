Омск-Информ
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·Общество

Парк будет индустриальным. Его разместят в Центральном округе. Проект оценили в 200 млн рублей.

В Центральном округе Омска разместят новый индустриальный парк «Т7». События анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Инвестором выступает «Строительно-монтажный трест № 7».

– Создание будет проходить в два этапа: 2024–2026 годы – реконструкция и модернизация очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции и корпуса для резидентов; 2024–2025 годы – строительство объектов административно-производственного и офисного корпусов, склада и литейного цеха, – отметил Хоценко.  

Проект оценили в 200 млн рублей. По словам губернатора, новый индустриальный парк создаст около 100 рабочих мест. На его территории планируется привлечь в качестве резидентов производителей климатической и сельскохозяйственной техники, светодиодных светильников и техники промышленного обогрева.

·Общество

Парк будет индустриальным. Его разместят в Центральном округе. Проект оценили в 200 млн рублей.

В Центральном округе Омска разместят новый индустриальный парк «Т7». События анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Инвестором выступает «Строительно-монтажный трест № 7».

– Создание будет проходить в два этапа: 2024–2026 годы – реконструкция и модернизация очистных сооружений, лаборатории, электроцеха, насосной станции и корпуса для резидентов; 2024–2025 годы – строительство объектов административно-производственного и офисного корпусов, склада и литейного цеха, – отметил Хоценко.  

Проект оценили в 200 млн рублей. По словам губернатора, новый индустриальный парк создаст около 100 рабочих мест. На его территории планируется привлечь в качестве резидентов производителей климатической и сельскохозяйственной техники, светодиодных светильников и техники промышленного обогрева.