Эксперты предложили усилить поддержку российских индустриальных парков

Индустриальные парки, в том числе омский «Флагман», становятся площадками для быстрого запуска высокотехнологичного производства и импортозамещения.

ОЭЗ "Алабуга" Комитет по химической промышленности «Деловой России» провел выездное заседание в особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан). Участниками мероприятия стали представители региональных отделений «Деловой России», представители федеральных и республиканских органов власти, руководители профильных компаний, эксперты в области инжиниринга и промышленной кооперации. Ключевой темой обсуждения стали вопросы развития особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, повышения эффективности взаимодействия бизнеса и государства, внедрения передовых технологий и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

ОЭЗ как точки роста экономики

Закон об особых экономических зонах (ОЭЗ) был принят в России по инициативе президента Владимира Путина 20 лет назад. С того времени в стране было создано 59 ОЭЗ, более 1300 компаний-резидентов вложили 2,7 трлн рублей инвестиций, создали 110 тыс. рабочих мест. Сегодня ОЭЗ страны развиваются в разных секторах – от промышленности, биотехнологий и электроники до ИТ и туризма. Одним их самых успешных проектов является ОЭЗ «Алабуга», на долю которой приходится до 50 % выручки и около 40 % инвестиций.

Пресс-служба ГК "Титан"

– Республика Татарстан и особая экономическая зона «Алабуга» демонстрируют эффективную модель промышленного развития, основанную на тесном взаимодействии власти и бизнеса. Здесь формируется современная инженерная школа и создаются условия для внедрения и локализации передовых технологий. Такой опыт показателен для других регионов: именно слаженная работа государства, управляющих компаний и резидентов обеспечивает устойчивый рост и привлечение инвестиций в промышленность, – отметил председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Алабуга» привлекает множество компаний, работающих в самых различных отраслях. Так, одним из ключевых резидентов ОЭЗ «Алабуга» является завод «Август-Алабуга» – ультрасовременная производственная площадка компании «Август», одного из ведущих российских производителей средств защиты растений (СЗР). Предприятие специализируется на крупнотоннажном выпуске жидких препаративных форм (СЗР). Производственная мощность составляет 50 млн литров готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Завод планомерно наращивает объемы выпуска СЗР для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей. Так, за период с сентября 2024-го по август 2025 года было выпущено на 29,1 % больше СЗР, чем за предыдущий сезон: 28,8 млн литров и 22,3 млн литров готовой продукции соответственно.

Площадка под это огромное предприятие (на 17,7 га расположены более 45 тыс. кв. метров производственно-складских помещений) была выбрана не только из-за удобного географического положения, но и по причине уже имеющейся развитой инженерной инфраструктуры. Были учтены и налоговые преференции для резидентов. Немаловажную роль сыграли и льготные налоговые ставки на прибыль: с учетом федерального налога они составляют 2 % – первые 5 лет, 7 % – следующие 5 лет, 15,5 % – до 2055 года.

Компания "Август"

– Во время строительства завода руководство ОЭЗ оказывало активную поддержку на всех этапах, в том числе и в части инженерных коммуникаций - потому что все точки подключения проходят по границам участка. Все это делается бесплатно, оперативно, с оказанием технической и информационной помощи, – рассказал генеральный директор «Август-Алабуга» Владимир Алин.

На сегодняшний день «Август-Алабуга» является самым современным и высокотехнологичным формуляционным заводом России. Предприятие построено по уникальному проекту – «все под одной крышей». Производство представляет собой единое огромное здание, в любую точку которого сотрудники могут попасть, не выходя на улицу.

В интересах резидентов

Наличие подготовленной инфраструктуры и инженерных коммуникаций на производственной площадке, ее высокая транспортная доступность – это основные преимущества, по которым предприятия принимают решения разместить производство в индустриальном парке. Размещение на заранее подготовленной территории заметно сокращает стартовые затраты, ведь бизнес получает готовые коммуникации и платит только за их использование, а не за строительство инфраструктуры с нуля. Также существуют отраслевые индустриальные парки, где размещение резидента рядом с действующими предприятиями открывает возможности производственной кооперации с минимальным логистическим плечом. Именно этим принципом руководствуется ГК «Титан» при развитии крупнейшего в Сибири частного индустриального парка «Флагман».

– Основным отраслевым направлением нашего индустриального парка является химическая промышленность, включая развитие проектов мало- и среднетоннажной химии. Свободная территория парка примыкает к территориям действующих предприятий, в том числе к площадке такого индустриального гиганта, как завод «Омский каучук». У завода широкая номенклатура продукции, и ряд продуктов потенциальным резидентам выгодно перерабатывать при размещении на территории парка. Ранее эта свободная территория не использовалась, но сейчас ГК «Титан» создает условия для ее вовлечения в производство, – рассказал генеральный директор ООО «Управляющая компания «Флагман»» Леонид Данилов. – В настоящее время основной объем продукции действующих резидентов индустриального парка поставляется за пределы региона железнодорожным транспортом. Для переработчиков продукции предприятий ГК «Титан», которые примут решение разместиться в индустриальном парке, будут обеспечены выгодные условия и минимальные сроки поставки сырья внутриплощадочным железнодорожным транспортом или по трубопроводам. Кроме того, наши резиденты получат возможность экономии на капитальных затратах при создании производства. Все это, с учетом растущей стоимости логистики, положительно скажется на конкурентоспособности конечной продукции.

В настоящее время резидентами индустриального парка «Флагман» (занимает 363 гектара в северо-западной промзоне Омска) являются пять предприятий. Планируется, что их будет не менее 10. В парке будут созданы объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, производственные и складские площади для резидентов.

Усиление мер поддержки

Поскольку ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки оказывают реальный положительный эффект для развития производства, государство оказывает различные меры поддержки как их управляющим компаниям, так и регионам, которые несут затраты на их создание. Так, омский индустриальный парк «Флагман», пройдя соответствующий отбор Минпромторга России, может рассчитывать на субсидию из федерального бюджета на возмещение до 75 % затрат на создание, реконструкцию и модернизацию инфраструктуры парка. Затраты будут возмещаться в пределах налогов, которые резиденты парка выплачивают в федеральный бюджет.

Использование мер поддержки позволяет управляющим компаниям индустриальных парков, технопарков и ОЭЗ создавать выгодные условия для размещения резидентов. Однако в текущих условиях высокой ключевой ставки, дорогих кредитных ресурсов, удорожания стоимости строительства реализация проектов по развитию промышленной инфраструктуры осложнена.

ОЭЗ "Алабуга"

Участники выездного заседания «Деловой России» в ОЭЗ «Алабуга» предложили:

снять действующее ограничение по возмещению 75 % затрат на создание частных парков;

предусмотреть возможность возмещения затрат на разработку проектно-сметной документации и компенсации процентов по кредитам до завершения строительства объектов инфраструктуры;

ежегодно индексировать лимиты возмещения затрат на создание парков с учетом индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал.

По мнению экспертов, расширение мер поддержки ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, формировать экосистему для внедрения инноваций и развития высокотехнологичных отраслей.