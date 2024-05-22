В ведомство нужны главные специалисты и заместитель начальника отдела. Им обещают платить до 59 тысяч рублей.

В ведомство нужны главные специалисты и заместитель начальника отдела. Им обещают платить до 59 тысяч рублей.

В РЭК Омской области ищут новых сотрудников. В ведомство требуются главные специалисты и замначальника отдела.

Заместитель начальника нужен в отдел регулирования транспортных и социально значимых услуг. Сотруднику обещают платить от 44 до 59 тыс. рублей. От кандидата требуют опыт госслужбы, высшее образование и знание законов.

В отдел технической экспертизы топливно-энергетического комплекса нужны сразу несколько главных специалистов. Им предлагают от 33 до 45 тыс. рублей. Требования к новому сотруднику такие же, как и у замначальника. Главного специалиста ищут и в отдел регулирования коммунальных услуг.