Объект будет возведен в рамках социального проекта «ПСБ – детям». Для него уже выделили земельный участок.

Объект будет возведен в рамках социального проекта «ПСБ – детям». Для него уже выделили земельный участок.

На набережной Тухачевского, возле гостиницы Cosmos Omsk, начинается строительство Центра уличного баскетбола. Для нового спортивного объекта выделен земельный участок площадью 2623 кв. м. Он располагается на большом участке между отелем и метромостом, ранее здесь предполагалось обустроить сквер.

О строительстве Центра уличного баскетбола в Омске было объявлено в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что спортивный объект будет возведен в рамках социального проекта «ПСБ – детям». В конце прошлого года стало известно, что центр построят рядом с гостиницей Cosmos Omsk. Работы планировалось начать в 2024 году.