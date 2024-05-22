Погода испортится сегодня во второй половине дня.

Погода испортится сегодня во второй половине дня.

Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды, которое ожидается во второй половине дня. Местами по региону пройдут ливни, грозы, порывы ветра будут достигать 22 м/с, возможен град.

Омичам напоминают, что во время непогоды нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Во время грозы автолюбителям рекомендуется остановить транспортное средство, закрыть окна и не выходить из него.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией, необходимо позвонить по номеру 101.

Осадки и ветер также прогнозируются и на сегодняшнюю ночь.