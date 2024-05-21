Гостей отеля ожидает не только расслабляющий отдых на природе, но и множество активностей.

Гостей отеля ожидает не только расслабляющий отдых на природе, но и множество активностей.

Наступившая весна не сильно радует омичей теплой погодой, однако это не повод откладывать отдых. Жителей региона приглашают посетить загородный отель «Сказка»

До конца мая комплекс предлагает целый ряд спецпредложений, среди который каждый желающий сможет подобрать для себя идеальный вариант. Так, в будние дни отель предоставляет скидку на заезды в 20 %. Акция действует с воскресенья по четверг.

«Промоакция» дарит скидку 20 % на номера 1А, 2, 9 корпусов. Для тех, кто выберет для проживания корпус 10, предоставляется самая большая скидка – 30 %.

Также в «Сказке» действует акция «Раннее бронирование», по которой можно получить скидку 20 % на заезды в первой половине июня.

На территории отеля гостей ожидает аквапарк, ИгроПарк, еда по системе шведский стол, красивые пейзажи, свежий воздух и неповторимый отдых. В «Сказке» также есть насыщенная программа анимации, которая не даст заскучать ни детям, ни взрослым. Гости отеля могут принять участие в мастер-классах, дискотеках, спортивных соревнованиях, развлечениях и в вечерней программе.

Подробные условия акционных предложений, категории номеров, а также наличие свободных можно уточнить в отделе продаж по телефону 21-80-68.

ООО «Гранд», ИНН 5528036149. Реклама