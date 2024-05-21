Организаторы праздника вновь поменяли место старта. В этом году «ВелоОмск» впервые пройдет на площадке кадетского корпуса.

Организаторы праздника вновь поменяли место старта. В этом году «ВелоОмск» впервые пройдет на площадке кадетского корпуса.

8 июня состоится юбилейный, 25-й по счету, городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2024». В этом году организаторы изменили место старта велопробега: участники впервые поедут с плаца старого кадетского корпуса на улице Ленина, 26. Трасса пройдет по улице Ленина, Иртышской набережной и в обратном направлении до кадетского корпуса.

В программу праздника включен массовый заезд на 9 километров, принять участие в котором смогут все желающие. Для инвалидов предусмотрена дистанция в 200 метров, а дети в возрасте от 4 до 6 лет примут участие в заезде на сто метров.

– Сегодня «ВелоОмск» является одним из самых масштабных велозаездов в России. Это событие по праву считается визитной карточкой нашего города, – отметил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Евгений Баньковский. – Организаторы, помимо всего, готовят масштабную культурно-развлекательную программу и розыгрыш призов. Уверен, что гостям нашего праздника гарантировано отличное настроение и много положительных эмоций.

Тем, кто хочет проехать по трассе «ВелоОмска-2024» с персональным номером и принять участие в розыгрыше призов, нужно предварительно зарегистрироваться. Заявки принимаются 5, 6, 7 июня с 12:00 до 20:00 часов по следующим адресам:

- торговый центр «Омский» (ул. Интернациональная, д. 43);

- торговый центр «Континент» (ул. 70 лет Октября, д. 25, к. 2 (1-й этаж);

- торговый центр «Мега» (бульвар Архитекторов, 35).

Для получения номера требуется документ, удостоверяющий личность. Также допускается участие в велозаезде без регистрации или без номера участника.

В прошлом году в «ВелоОмске» приняли участие свыше 4 тыс. человек.