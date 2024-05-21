Омск-Информ
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·Общество

На сегодня уровень воды в Иртыше в черте города достиг отметки 300 сантиметров. Однако бояться нечего.
За сутки уровень воды в Иртыше в Омске вырос на 9 сантиметров и достиг отметки 300 сантиметров. Это привело к затоплению набережной у речного вокзала. 
Ранее синоптики предупреждали, что Иртыш в черте города может выйти на пойму. Критической отметки опасного явления «половодье», которая в Омске составляет 434 см, уровень воды не достигнет. 
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·Общество

На сегодня уровень воды в Иртыше в черте города достиг отметки 300 сантиметров. Однако бояться нечего.
За сутки уровень воды в Иртыше в Омске вырос на 9 сантиметров и достиг отметки 300 сантиметров. Это привело к затоплению набережной у речного вокзала. 
Ранее синоптики предупреждали, что Иртыш в черте города может выйти на пойму. Критической отметки опасного явления «половодье», которая в Омске составляет 434 см, уровень воды не достигнет. 
1686