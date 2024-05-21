Юлия Хохленко трудится социальным работником 17 лет. Она рассказала о работе и своих подопечных.

Юлия Хохленко трудится социальным работником 17 лет. Она рассказала о работе и своих подопечных.

В современном мире важным аспектом работы в социальной сфере является не только профессионализм и знания, но и способность установления доверительных отношений с клиентами. Одним из примеров такого идеального социального работника является Юлия Хохленко из Омской области, работающая в комплексном центре «Рябинушка».

Юлия Хохленко, педагог по образованию, трудится социальным работником 17 лет. Ее дни наполнены заботой о 14 подопечных, для каждого из которых она находит время, теплые слова и индивидуальный подход. Юлия не только помогает своим подопечным в бытовых делах, но и становится для них опорой в трудные моменты.

– С нашими подопечными всегда надо быть искренней, честной и терпеливой. Нужно к ним подобрать свой «ключик», ведь у каждого свой характер, порой не самый легкий. Думаю, мне удалось это сделать. Бабушки мне доверяют, ведь я хожу к ним уже годами. Даже когда в магазин за продуктами иду, уже точно знаю, что нужно купить, что любит тот или иной человек. И меня встречают с радостью и благодарностью. Мы с бабулечками даже в любви объясняемся друг к другу, говорят: «Солнышко наше пришло», – рассказала Хохленко.

Одним из ключевых качеств Юлии является ее способность устанавливать доверительные отношения с людьми пожилого возраста. Она обладает уникальным даром вдохновлять и поддерживать своих подопечных, проводя с ними задушевные беседы и выявляя совершенно неожиданные факты из их жизни.

– Была у меня на соцобслуживании бабушка 98 лет, милая интеллигентная старушка. Нас связали интересные воспоминания. Оказалось, что она тоже, как и я, уроженка Крутинского района и работала учительницей в той же школе, где я училась. Правда, это было много-много лет назад. Но было очень приятно окунуться в атмосферу моей малой родины, – отметила омичка.

Помимо основной работы, Юлия Хохленко активно участвует в социальном клубе декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества», который предоставляет гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность самореализации через творчество. Ее стремление к самосовершенствованию отражается в посещении семинаров и участии в профессиональных мероприятиях.

За свою работу омичка награждалась Почетной грамотой Министерства труда и социального развития Омской области. Неоднократно принимала участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», в прошлом году стала победителем регионального этапа в номинации «Лучшая практика поддержки родственного ухода».