Заболеваемость COVID-19 и другими ОРВИ еще сохраняется.
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости респираторными инфекциями в Омской области за 20-ю неделю года. С 13 по 19 мая показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога.
Чем болеют омичии:
51,4 % – риновирусы,
10,8 % – метапневмовирусы,
10,8 % – вирусы парагриппа,
8,1 % – респираторно-синцитиальные вирусы,
8,1 % – аденовирусы,
5,4 % – COVID-19,
2,7 % – сезонные коронавирусы,
2,7 % – бокавирусы.
Отметим, что случаев гриппа не регистрируют в регионе уже две недели подряд.