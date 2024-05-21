Омск-Информ
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·Политика

Омский паралимпийский чемпион Александр Кузюков будет участвовать в дополнительных выборах в  горсовет. Поддержать спортсмена омичи смогут до 26 мая.

Двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков принял решение участвовать в дополнительных выборах в депутаты Омского горсовета. Спортсмен будет представлять партию «Единая Россия». Об этом Кузюков рассказал в социальных сетях.

– Хочу поделиться с вами важной информацией – я принял решение участвовать в дополнительных выборах в депутаты Омского горсовета от партии «Единая Россия» по избирательному округу № 40. С 20 по 26 мая 2024 года проходит электронное предварительное голосование на сайте. Прошу поддержать мою кандидатуру и принять в нем участие, – отметил Кузюков.

Проголосовать за чемпиона смогут омичи, достигшие 18 лет и зарегистрированные в Порт-Артуре.

·Политика

Омский паралимпийский чемпион Александр Кузюков будет участвовать в дополнительных выборах в  горсовет. Поддержать спортсмена омичи смогут до 26 мая.

Двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков принял решение участвовать в дополнительных выборах в депутаты Омского горсовета. Спортсмен будет представлять партию «Единая Россия». Об этом Кузюков рассказал в социальных сетях.

– Хочу поделиться с вами важной информацией – я принял решение участвовать в дополнительных выборах в депутаты Омского горсовета от партии «Единая Россия» по избирательному округу № 40. С 20 по 26 мая 2024 года проходит электронное предварительное голосование на сайте. Прошу поддержать мою кандидатуру и принять в нем участие, – отметил Кузюков.

Проголосовать за чемпиона смогут омичи, достигшие 18 лет и зарегистрированные в Порт-Артуре.