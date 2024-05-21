Омск-Информ
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·Спорт

Бывший игрок омской команды рассказал о возможном переходе в «Нью-Джерси».
Экс-нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, что столкнулся с большой волной хейта после ухода из омской команды в СКА. Поэтому игрок не боится негодования болельщиков в случае своего перехода в «Нью-Джерси».
– Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет. Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но все же пока предпочитаю об этом не думать, – сказал Грицюк RT.
Хоккеист отметил, что скучает по Омску, однако считает, что переход в СКА для него стал шагом вперед. 
·Спорт

Бывший игрок омской команды рассказал о возможном переходе в «Нью-Джерси».
Экс-нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал, что столкнулся с большой волной хейта после ухода из омской команды в СКА. Поэтому игрок не боится негодования болельщиков в случае своего перехода в «Нью-Джерси».
– Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет. Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но все же пока предпочитаю об этом не думать, – сказал Грицюк RT.
Хоккеист отметил, что скучает по Омску, однако считает, что переход в СКА для него стал шагом вперед. 