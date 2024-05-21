Омск-Информ
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·Общество

Подобные правки в Трудовой кодекс уже подготовил Минтруд РФ.
В России хотят изменить подход к выплатам компенсаций за работу в выходные и праздничные дни. Работодателей могут обязать выплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении. Подобные правки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд РФ, сообщают «Известия». Изменения могут начать действовать уже в следующем году.
За работу в выходной или праздник сотруднику положена двойная оплата или отгул. Однако при увольнении накопившиеся дни за работу сверхурочно работодатели никак не компенсируют.
Также нововведения закрепят право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в праздничный или выходной день.
·Общество

Подобные правки в Трудовой кодекс уже подготовил Минтруд РФ.
В России хотят изменить подход к выплатам компенсаций за работу в выходные и праздничные дни. Работодателей могут обязать выплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы при увольнении. Подобные правки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд РФ, сообщают «Известия». Изменения могут начать действовать уже в следующем году.
За работу в выходной или праздник сотруднику положена двойная оплата или отгул. Однако при увольнении накопившиеся дни за работу сверхурочно работодатели никак не компенсируют.
Также нововведения закрепят право сотрудника использовать отгул в течение года со дня работы в праздничный или выходной день.