Лидерами исследования стали «Металлург», СКА и «Ак Барс».
КХЛ опубликовала рейтинг деятельности клубов по итогам сезона-2023/2024. При подсчетах учитывались различные показатели: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, сервисы для зрителей, ТВ-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания и работа со СМИ.
Омский «Авангард» занял 4-е место в общем рейтинге. Лидерами исследования стали «Металлург», СКА и «Ак Барс».
«Ястребы» стали лучшими по показателям: исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, работа со СМИ и активность в социальных сетях. По посещаемости и заполняемости арены «Авангард» оказался на 2-м месте, уступив СКА.